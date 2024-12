Inter, non si gioca per lo 0-0: la lezione di Leverkusen diventi utile per il futuro

Redazione Calciomercato

In apparenza all'improvviso. A un minuto dalla ricarica degli spogliatoi.Non è il caso di attivare processi, ma un paragone sì: anche l’Atalanta ha perso, però giocando una partita meravigliosa e divertente. Per una volta,. Stavolta sono state mostrate entrambe le opzioni di pensiero.Neppure l’Inter però è stata brillante come finora aveva mostrato in tutte le partite di Champions League.

La prestazione a Leverkusen non è stata spettacolare né emozionante, e due negazioni non portano all’affermazione che Inzaghi abbia giocato una partita intelligente e ordinata, con ragionevole attenzione alla super classifica.Continuando con la metafora aerea, il pareggio in trasferta sarebbe stato un volo low cost. Un po’ scomodo, ma conveniente.E sarebbe stato opportuno etichettare come “difesa & contropiede” l’atteggiamento tattico dell’Inter. Però senza intensità, non dura per tutta la partita. I nerazzurri hanno costruito la partita sulla difesa attenta di tre giganti, per l’occasione:

. Il gol subito a un minuto dal 90° cancella però tutte le giustificazioni sull’opportunismo interista. Tutti discreti ma nessuno eccellente a centrocampo. Poco o nulla dagli attaccanti, compreso il sempre più tormentato (e isolato) Lautaro. La qualificazione tra le prime otto resta possibile, anzi probabile.

