L'Inter prova a rialzarsi dalla delusione per l'eliminazione in Europa League e prepara il derby contro il Milan di domenica sera, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions. Il Corriere della Sera analizza il futuro dei nerazzurri: a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo, Luciano Spalletti potrebbe essere esonerato. Il sogno per la prossima stagione è Antonio Conte, in alternativa vengono valutati anche Maurizio Sarri e Marco Giampaolo.