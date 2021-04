Antonio Conte chiede di fare chiarezza sul futuro dell'Inter a Steven Zhang, ma l'allenatore non è l'unico. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, pure lo staff dirigenziale si aspetta risponde dal presidente cinese: Marotta e Ausilio hanno il contratto in scadenza nel 2022 come il tecnico. I programmi vanno ascoltati e condivisi, nel migliore dei mondi. Nel peggiore, ovvero se l'agenda non piace, si può anche decidere di scendere. L'importante è capirsi.