Non c'è solo il Real Madrid su Mauro Icardi. Secondo quanto riferisce il Mirror, il Chelsea sta monitorando la situazione che riguarda il rinnovo del capitano nerazzurro, con il presidente dei Blues Roman Abramovich che sarebbe pronto a stanziale in estate i 110 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per portare l'argentino alla corte di Sarri.