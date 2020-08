L'Inter cerca rinforzi per la prossima stagione. Prima un secondo posto in classifica da conquistare nella sfida contro l'Atalanta, poi gli occhi proiettati sul mercato per migliorare una squadra, quella di Conte, che vuole essere protagonista in Italia e in Europa. Messa a posto la fascia destra con Hakimi, per la sinistra si tratta Emerson Palmieri. E in difesa si ragione su due nomi.Come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre a Marash, centrale del Verona, per il quale i nerazzurri sono in pole da tempo, spunta un altro profilo, più esperto ed economico, già seguito in passato: Jan. Svincolato dopo l'esperienza al, il centrale belga, classe '87, è alla ricerca di una nuova avventura, e l'ipotesi Italia non è per nulla da scartare. Anche la Roma è sulle tracce dell'ex, ma il fascino della Champions può fare la differenza.per il futuro,per il presente: l'Inter pensa al doppio colpo in difesa.