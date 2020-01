L'infortunio di Roberto Inglese - gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra - obbliga il Parma a cercare nuove soluzioni per l'attacco. Secondo Sky Sport, tra le idee prese in considerazione dal club emiliano c'è anche Sebastiano Esposito, che potrebbe partire in prestito in caso di arrivo di Olivier Giroud. Sulle tracce di Esposito c'è anche la Spal.