Non solo Lautaro Martinez, per cui c'era una promessa scritta da tempo con lui e con i suoi vecchi e nuovi agenti. L'Inter lavora ai rinnovi di contratto dei giocatori attualmente in rosa e, come sottolineato dall'ad Beppe Marotta, le trattative proseguono.



Oltre all'attaccante argentino in calendario ci sono altri 4 incontri: prima di tutto Brozovic che resta il più urgente, poi Barella, Skriniar e De Vrij, tutti da blindare.