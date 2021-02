Lautaro e non solo. Accordo più o meno ormai trovati e solo da ratificare anche per altri pilastri della rosa nerazzurra come De Vrij, Bastoni (il suo stipendio, oggi di circa 1 milione, verrà equiparato al suo status di titolarissimo) e D'Ambrosio. Sempre secondo Tuttosport, è probabile che presto arrivi anche una chiamata al procuratore di Barella, il candidato numero uno al ruolo di capitan futuro dell'Inter.