L'Inter oggi affronterà Gianluca Mancini, uno degli obiettivi concreti di mercato per la prossima stagione. Il difensore dell'Atalanta non è l'unica scelta per rinforzare a fine anno il reparto arretrato. Fra le prime scelte c'è ovviamente Joachim Andersen della Sampdoria con cui i contatti sono fittissimi.