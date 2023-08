. Se l’arrivo – e la conseguente ufficialità – di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco aveva regalato il tanto atteso braccetto alla formazione di Simone Inzaghi, chiudendo, di fatto, gli acquisti in entrata, ecco che, nella giornata di ieri,, mediano francese classe ‘96, appena rientrato al Tottenham dopo il prestito annuale al Napoli. Il calciatore degli Spurs è quel giocatore che andrebbe ad offrire a Simone Inzaghi un'alternativa di fisico e spessore in mezzo al campo. Una mediana che vede elementi come Sensi (causa storico infortuni) e Asllani (causa gioventù e inesperienza europea) fari filtrare alcuni dubbi. Ed ecco quindi il transalpino, pronto a tornare in Serie A ad altissimi livelli., stessa formula utilizzata dal Napoli lo scorso anno.Dubbi, dicevamo prima., seppur il regista albanese sia stato pagato ben 14 milioni di euro solo lo scorso anno. Le poche presenze in stagione dal 1’ (solo 7) hanno già dimostrato come il tecnico piacentino non sia sicuro di affidare le chiavi del suo centrocampo ad Aslllani (da qui la nascita di Calhanoglu come regista al posto di Brozovic).Uno scambio logico per soddisfare i desideri tecnico-tattici di Inzaghi, per non disperdere l’investimento per l’albanese – regalandogli minutaggio e fiducia – e che sarebbe anche a costo zero. Un’operazione che farebbe felici tutti, sotto ogni punto di vista, anche economico.