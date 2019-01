Il caso di Ivan Perisic è quello più clamoroso, col croato che - per ammissione dell'amministratore delegato, Beppe Marotta, ha chiesto la cessione immediata a pochi giorni dalla fine del mercato. Ma non è l'unico. Nello spogliatoio dell'Inter, infatti, i rapporti sarebbero tutt'altro che ottimi e più di un calciatore avrebbe chiesto di partire: secondo La Gazzetta dello Sport, all'esterno croato si aggiungono infatti Candreva, Miranda e anche Gagliardini. In particolare, dietro al malessere di Perisic ci sarebbe anche una relazione sempre più fredda con Mauro Icardi, bomber e capitano della squadra di Luciano Spalletti.



ZHANG, NIENTE CINA - Ieri sera l'allenatore toscano è stato tenuto a rapporto dalla dirigenza interista al completo. Un vertice voluto da Steven Zhang per capire i motivi che hanno portato alle ultime prestazioni deludenti. Per stare più vicino alla squadra, il presidente ha annullato il viaggio in Cina previsto per il Capodanno del prossimo 5 febbraio: un segnale chiaro del momento delicato che si sta vivendo in casa nerazzurra.