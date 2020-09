Da tempo circola la voce di un particolare interesse del PSG per Milan Skriniar, ma secondo quanto riportato dalla Francia, potrebbe non essere un difensore il vero “oggetto” del desiderio dei parigini, bensì un centrocampista, sempre dell'Inter. Sul taccuino di Leonardo, infatti, secondo quanto riferisce Le Parisien, sembra essere finito Marcelo Brozovic, centrocampista croato dato in uscita da fonti vicinissime al club di viale della Liberazione.