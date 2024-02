Inter, non solo Taremi: Zielinski ha già svolto le visite mediche per i nerazzurri

L’Inter avanza spedito verso il futuro, organizzando un colpo di mercato dietro l’altro e dimostrando enorme capacità manageriale, oltre che idee invidiabili. Vi abbiamo raccontato l’affare Taremi passo dopo passo, con l’epilogo delle visite mediche previste per domani mattina. Ma non è tutto, ormai possiamo dare per chiuso anche un altro colpo.

VISITE FATTE - Non è una sorpresa, ormai ne hanno parlato a carte scoperte anche Ausilio e Marotta: Zielinski è un calciatore vicinissimo all’Inter. Quanto vicino? Ecco, la sorpresa è proprio questa: Zielinski è ancora più vicino di Taremi in quanto il polacco ha già svolto le visite mediche per l’Inter in gran segreto. Da qui la dura reazione del Napoli, che ha poi deciso di escluderlo dalla Champions. Dopo Taremi anche Zielinski, o forse sarebbe il caso di recitare la formula al contrario. E allora, dopo Zielinski, che ha già svolto le visite mediche, domani sarà la volta di Taremi.