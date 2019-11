"Rinnovo? Non ne abbiamo ancora mai parlato, ma sono molto sereno". Parola di Lorenzo Pellegrini, sereno ma ancora ceto su quello che sarà il proprio futuro a lungo termine con la Roma. Se è vero che il contratto in essere lega il centrocampista classe '96 ai giallorossi, questi non possono restare tranquilli per la clausola rescissoria che permetterebbe al giocatore di liberarsi a fronte di 30 milioni di euro. Proprio questo è uno dei nodi principali sui quali verteranno le discussioni tra la società capitolina e l'entourage di Pellegrini: oltre a un ritocco dell'ingaggio fino a 3 milioni netti a stagione e un prolungamento che fisserebbe la nuova scadenza al 2024, l'intenzione della dirigenza romanista è quella di rimuovere la clausola rescissoria, mettendosi così definitivamente al riparo dai tanti interessamenti delle big europee.



Manchester United, Tottenham, Juventus e Milan sono solo alcuni dei club che nel corso dei mesi hanno effettuato sondaggi. Chi però ha mostrato un apprezzamento particolare negli ultimi mesi è stata l'Inter. Non una novità il nome di Pellegrini per i nerazzurri, che già avevano pensato con Spalletti, ma il suo profilo è ritornato di moda dall'arrivo di Antonio Conte: qualità di inserimento e palleggio, intensità in copertura, doti ideali per la mezzala nel 3-5-2 di Conte. Già la scorsa estate l'idea di un affondo è balzata nella mente della dirigenza interista e se per gennaio sono state individuate altre priorità (De Paul e Kulusevski i nomi maggiormente attenzionati), la pista che porta a Pellegrini non viene del tutto abbandonata per quanto riguarda la prossima stagione, soprattutto qualora i tempi del rinnovo con la Roma dovessero ulteriormente dilatarsi (contatti avviati lo scorso luglio, nessun passo avanti sensibile). L'Inter resta alla finestra e aspetta pronta a cogliere l'occasione, Lorenzo Pellegrini è un'opzione che non tramonta.