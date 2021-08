Alexis Sanchez sta meglio e presto potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi. L'attaccante dell'Inter è tornato a Milano dopo le cure sostenute a Barcellona e, secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe essere pronto per la partita contro la Sampdoria dopo la sosta. Se Alexis sta bene può restare Satriano in rosa come quinta punta.