Secondo il Sun, il Manchester City si è aggiunto a Tottenham e Chelsea per monitorare il difensore slovacco dell'Inter Milan Skriniar, 27 anni. I tre club inglesi si aggiungono a Paris Saint Germain, che dopo averci provato invano in estate, già da gennaio tornerà alla carica per il difensore nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno 2023.