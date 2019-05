Il futuro di Mauro Icardi all'Inter resta in bilico. Secondo Sky Sport però il centravanti argentino partirà solo se arrivasse un'offerta ritenuta congrua e adeguata. Una proposta concreta e importante, altrimenti non verrà venduto, nonostante le sue caratteristiche non convincano del tutto Antonio Conte, possibile tecnico dei nerazzurri nella prossima stagione.