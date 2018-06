L’Inter deve trovare la formula giusta per accontentare Monchi a cedere Radja Nainggolan. Allo studio - la novità riportata dalla Gazzetta dello Sport - c'è anche la seguente formula: scorporare le due operazioni, cedendo i giovani entro il 30 giugno generando una plusvalenza per poi accogliere Nainggolan a inizio luglio, così da poterlo inserire nel bilancio successivo. In mezzo L’altro nome caldo in entrata per l’Inter è quello di Dembélé: gli agenti stanno parlando con Ausilio di un affare non semplice, ma possibile.