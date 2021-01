Suning tratta l'Inter con BC Partners. Nella giornata di ieri c'è stato un nuovo contatto tra la famiglia Zhang e il fondo europeo, interessato al club nerazzurro. Come si legge sul Corriere dello Sport che cita fonti del mondo finanziario, i potenziali acquirenti sembrano orientati a valutare l'Inter tra 400 e 500 milioni di euro oltre il debito netto che si aggirerebbe sui 350-400 milioni di euro. Per rientrare degli investimenti effettuati, Suning avrebbe bisogno di valutare l'Inter circa 950 milioni di euro, cifra che può scendere a 850 milioni esercitando l'opzione per riacquistare la quota di LionRock.



Le prossime settimane potranno aprire nuovi scenari. La distanza tra domanda e offerta pare piuttosto consistente, ma rifletterà la forza contrattuale delle parti, che in questo momento potrebbe favorire un compratore. In casi simili non è escluso che il venditore rimanga nella compagine azionaria per guadagnare dalla futura valorizzazione dell'investimento, ma è chiaro che le strategie industriali saranno guidate dai nuovi entranti. ​Il modello di gestione del fondo sarebbe simile a quello di Elliott col Milan: l'idea è di far nascere una media company intorno al club per valorizzarne il giro d'affari con tv, internet e merchandising. Il Sole 24 Ore aggiunge che trattative con fondi possono riguardare anche Genoa, Sampdoria e Udinese.