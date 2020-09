Non solo il Cagliari su Radja Nainggolan. Come riporta fotomac, portale turco, sul belga, rientrato all'Inter, c'è anche il Galatasaray, con Terim che vuole il Ninja in prestito per un anno: offerta da un milione di euro dei giallorossi, con ingaggio a Nainggolan da 2,5 milioni.