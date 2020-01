Arturo Vidal è l'obiettivo dichiarato dell'inter e per il cileno proseguono i contatti tra la società nerazzurra e il suo agente. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“​Il lavoro diplomatico per il cileno va avanti da tempo ma mai come questa volta è il tempo stesso a rischiare di essere nemico dell’Inter. Vidal è in Arabia Saudita e oggi gioca in Supercoppa contro l’Atletico. Ma la sua volontà è chiara da tempo. Arturo vuole l’Inter e Conte aspetta con impazienza l’arrivo del suo pupillo-guerriero. Ieri l’agente del cileno Fernando Felicevich ha avuto nuovi contatti telefonici col d.s. Ausilio per fare un punto sulla situazione. Felicevich ha in mano un’offerta dell’Inter da 12 milioni di euro, cifra che al momento non basta al Barcellona”.