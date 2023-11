Pausa nazionali non molto fortunata per l'Inter di Simone Inzaghi, che ha avuto alcuni problemi in giro per il mondo a causa delle condizioni fisiche di qualche giocatore. Arrivano in giornata le ultime da Appiano Gentile sulle condizioni degli infortunati, come riportato da Inter1908.



NUOVI ESAMI PER BASTONI - Alessandro Bastoni ha riportato una lesione al polpaccio destro, impossibile stabilire al momento una data di rientro in campo per il difensore nerazzurro che ha lasciato il ritiro della Nazionale per ritornare ad Appiano Gentile: bisogna capire il grado della lesione, il classe 1999 settimana prossima verrà sottoposto a nuovi accertamenti, ma salterà sicuramente la tripla trasferta contro Juventus, Benfica e Napoli.



LE CONDIZIONI DI CALHANOGLU E ARNAUTOVIC - Anche Hakan Calhanoglu ha lasciato il ritiro della Nazionale turca, fermato da un'influenza, ma a breve tornerà ad allenarsi ad Appiano. Non dovrebbero esserci infine problemi per Marko Arnautovic, che ieri nel match tra Estonia ed Austria è rimasto a terra dopo un contrasto, ma ha comunque terminato la partita.