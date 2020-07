Non è un periodo fortunato per Marcelo Brozovic. Semaforo non rispettato, per il centrocampista dell’Inter che, fermato dai carabinieri, non ha superato l’alcoltest, con conseguente ritiro della patente.





LA VICENDA - Nella notte tra venerdì e sabato, in pieno centro a Milano, in zona Porta Genova, più precisamente in piazza Cantore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato non ha rispettato un rosso con la sua Rolls Royce. Una pattuglia dei carabinieri, colta l’infrazione, lo ha fermato, sottoponendolo poi al test del palloncino, con cui il centrocampista dell’Inter è risultato leggermente oltre i limiti consentiti. Risultato scontato, con la patente ritirata.