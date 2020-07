Il suo nome resta nell'orbita dell'Inter, complice un contratto in scadenza nel 2021 non ancora rinnovato, in attesa di conoscere i piani e le ambizioni dell'Arsenal: è ancora in bilico il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, mattatore della semifinale di FA Cup contro il Manchester City. Il suo profilo è alternativo a quello dei vari Belotti, Dzeko, Gabriel Jesus e Griezmann, ma è evidente che la delicata situazione contrattuale nella quale si trova e il suo status di calciatore con un curriculum anche internazionale di tutto rispetto inducono dirigenti navigati come Marotta e Ausilio a non perderlo di vista.



Sull'argomento rinnovo è intervenuto ancora una volta l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta: "Quando parlo con lui, lo vedo piuttosto convinto. Poi è chiaro che più la squadra ha successo, più si riesce a intravedere il percorso positivo intrapreso dal club e più lui può essere convinto del nostro progetto".