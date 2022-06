All'Inter servirebbe più un Lukaku che un Dybala, ma arrivare al belga sarà molto complicato. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come nel vertice con Simone Inzaghi, previsto per inizio settimana, in viale della Liberazione proveranno a chiarire definitivamente anche questo aspetto, ma la prima mossa resta quella legata all'addio di Alexis Sanchez.



“Da un punto di vista tecnico-tattico Inzaghi ha sicuramente più bisogno di Lukaku, ma l'affare con l'ex numero 9 è assai complicato. E allora cosa succederà? Le mosse saranno decise nel faccia a faccia di domani o martedì con Inzaghi tenendo anche presente che prima di tutto c'è da liberare "spazio salariale" trovando un accordo per l'incentivo all'esodo con Alexis Sanchez. Il cileno però, prima di strappare il contratto che lo lega all'Inter fino al 2023, vuole individuare una squadra che lo soddisfi. Non ha fretta. A differenza di Marotta, Ausilio e Baccin”.