Oliver Mintzlaff, Ceo dell'RB Lipsia, ha parlato alla Bild del futuro dell'attaccante Timo Werner, vice-capocannoniere di Bundesliga: "Werner non sarà certamente meno caro a causa delle conseguenze del coronavirus. Non venderemo mai un giocatore al di sotto del suo valore se è sotto contratto per più di un anno. In generale, dobbiamo sempre porci la seguente domanda: possiamo sostituire un giocatore se lo vendiamo per un valore inferiore al suo valore di mercato? Ma a queste cose di solito penso solo una volta che ho i fatti sul tavolo".



L'attaccante tedesco è uno degli obiettivi principali dell'Inter in caso di addio di Lautaro Martinez e ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, la cui validità scade il prossimo 15 giugno. Dopo quella data, sarà il Lipsia a determinare il suo valore di mercato, forte anche dell'interesse del Liverpool.