Getty

Inter, Oaktree convoca l'assemblea degli azionisti per martedì 4 giugno

Redazione CM

13 minuti fa



Oaktree ha deciso. L'assemblea degli azionisti dell'Inter, nella quale saranno nominati il nuovo cda e il nuovo presidente, andrà in scena martedì 4 giugno. Come riporta Gazzetta.it, la convocazione è partita e, nel rispetto dei termini di legge, permetterà al fondo americano di poter operare liberamente, senza più vincoli, con quasi un mese prima del termine della stagione, il 30 giugno.



LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CDA - Del nuovo consiglio d'amministrazione faranno parte Alejandro Cano e Katherine Ralph, che domani incontreranno il tecnico Simone Inzaghi, gli ad Marotta e Antonello e il ds Ausilio, ma probabilmente anche Renato Meduri, altro uomo di Oaktree, che si è occupato del dossier Inter fin dall'inizio ovvero dal maggio 2021. In occasione dell'assemblea verrà eletto anche un nuovo presidente.