L'Inter ringrazia Bruce Springsteen: rinviati i suoi concerti a San Siro, torna a Madrid

We made a promise we swore we'd always remember



Un ringraziamento speciale a Bruce Springsteen - No Surrender e @SonyMusicItaly#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/nIrLRSgCYc — Inter (@Inter) May 27, 2024

. Il club nerazzurro utilizza una sua canzone (No Surrender) in un video celebrativo per lo Scudetto della seconda stella.Il "Boss" avrebbe dovuto esibirsia data da destinarsi per dei problemi vocali. Ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che Bruce Springsteen non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni.

Bruce si sta riprendendo bene, lui e la E Street Band non vedono l'ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, nel magnifico Stadio Civitas Metropolitano.I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano. Coloro che desiderano ottenere un rimborso per i concerti di Milano potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio.