Inter, Oaktree già al lavoro: stadio, conti, ricavi e tournée in Cina a rischio

è ufficialmente iniziata in casa. Il club nerazzurro non è più ufficialmente da ieri nelle mani della famigliae di, ma è passata tramite l'escussione del pegno nelle mani del fondo californiano che però, ufficializzando l'azione forzata sulle quote societarie, ha di fatto specificato chee per cui sente di aver dato il sostegno indispensabile per centrare i. Poco cambia per il futuro, perché è da oggi che il club inizierà a tracciare delle nuove linee guida con il fondo già al lavoro per rilanciare ancora più in alto il club.

anche perché per un fondo l'occasione di investire in un asset che poi generi valore a lungo termine, anche in caso di rivendita, è doppiamente vantaggiosa. Il club nerazzurro ha da poco rinnovato l’esclusiva sui terreni di Rozzano scaduta ad aprile e rinnovata fino al 31 gennaio 2025. Da qui si partirà per capire come muoversi con San Siro.Oaktree si sta dando obiettivi di medio-lungo periodo anche e soprattutto a livello economico-finanziario. Il programma non cambia rispetto agli ultimi anni con stabilità dei conti, sostenibilità e prosperità che dovranno avere un ruolo centrale. Lper poter aumentare la competitività sportiva e non il contrario. Anche per questo lo stadio è prioritario.

Nel concreto però le prime mosse saranno sostanzialmente due: la prima è la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con l'attuale che è decaduto con l'uscita di scena di Steven Zhang. Con l'assemblea dei soci di inizio giugno ci sarà la nomina anche del nuovo presidente con 3 opzioni al vaglio secondo il Giornale:Infine, riporta il Giorno, c'è da definire il percorso estivo e sportivo dell'Inter che connei territori di Suning per celebrare la vittoria dello scudetto. In programma ci sono le sfide amichevoli contro, ma la proprietà è al lavoro per trovare un'alternativa.