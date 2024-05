Inter, Oaktree porta il nuovo stadio? Occasione troppo ghiotta per un fondo

Nuovi proprietari, nuova gestione, seppur mantenendo inalterata l’area sportiva del club, che in questi anni ha dimostrato di poter lavorare con poche risorse economiche a disposizione. E cosa può esserci di meglio per un fondo speculativo la cui natura è quella di voler accumulare denaro valorizzando asset da rivendere? Seguendo questo filo logico, non è difficile immaginare che Marotta, Ausilio e Baccin rappresenteranno ancora la solida base di ancoraggio, ma

A tal proposito,Gli spifferi non mancano, legando il probabile affare a qualche famiglia del mondo arabo. Tutto possibile, ma, probabilità che invece è spesso stata esclusa a priori in passato.. Lo stadio di proprietà aumenterebbe ulteriormente il valore del club, posizionando lo stesso a un altro livello di interesse.

Importante ricordare come il club nerazzurro abbia da poco rinnovato l’esclusiva sui terreni di, accordo che era scaduto ad aprile e che è stato successivamente esteso. Negli ultimi mesi, infatti, era crescente l’ottimismo del comune in merito al piano di riammodernamento di San Siro.