Inter, Oaktree ha già pronto il comnunicato ufficiale

19 minuti fa



Oggi si decide il futuro dell'Inter ed entro la mezzanotte di oggi si avrà la certezza se il tempo e la gestione di Suning e di Steven Zhang sia o meno scaduto. Zhang dopo la lettera ai tifosi non si è più fatto sentire e anche nella serata della festa al Castello Sforzesco non ha trasmesso alcun messaggio, neanche pre-registrato.



Secondo il Corriere dello Sport, invece, il fondo Oaktree ha già pronti tutti i comunicati stampa per confermare l'escussione del pegno e il conseguente ingresso come socio di maggioranza nel club nerazzurro. È questione di ore, poi tutto sarà delineato e per l'Inter si aprirà un nuovo futuro.