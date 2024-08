Inter, Oaktree mette mano all'organigramma del club: da ottobre molti cambi in società

Dal primo giorno di insediamento, Oaktree ha avviato una fase di studio su tutti i conti dell’Inter, programmando incontri a scadenza regolare con le varie aree del club, al fine di raccogliere tutti gli strumenti per una corretta e definitiva valutazione del lavoro svolto antecedentemente al passaggio di proprietà. L’intenzione del fondo americano è ovviamente quella di guidare l’Inter secondo la propria idea di gestione aziendale e partendo da questo presupposto, sono diverse le cose che sembrano destinate a cambiare nei prossimi mesi.



Ciò che filtra dalle indiscrezioni è che in viale della Liberazione potrebbe esserci una profonda rivisitazione dei ruoli dirigenziali, che riguarderebbe diverse figure apicali. Entro la fine di settembre è atteso il CdA che approverà il bilancio, è possibile che quella possa essere anche l’occasione per annunciare alcune modifiche strutturali del club. Entro un mese dal CdA, ci sarà anche l’assemblea degli azionisti, con la presentazione delle nuove, eventuali, cariche. Alcune decisioni (non tutte) sono frutto di un confronto tra Oaktree e il presidente, Beppe Marotta. Altre, invece, sono scelte che deriverebbero dall’insoddisfazione della proprietà in merito alla gestione di specifiche competenze. Nuove idee anche nel modo di interfacciarsi al mondo esterno, visto che l’idea di Oaktree è quella di digitalizzare per intero, o quasi, la comunicazione, facendo transitare la maggior parte dei contenuti dalla Media House. Insomma, tra ottobre e novembre dovrebbero cambiare molte cose e alcuni volti divenuti familiari in questi anni potrebbero salutare l’Inter.