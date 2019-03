L'Inter pensa a Cristiano Biraghi. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri ci stanno pensando in ottica lista Uefa: nei 25 da iscrivere, 4 dovranno essere prodotti di un vivaio italiano mentre altri 4 dello stesso vivaio interista. Per questo il mancino di Fiorentina e Nazionale torna nel mirino nerazzurro.