L'Inter continua a pescare dall'Inghilterra: dopo gli arrivi a gennaio di Ashley Young dal Manchester United e di Victor Moses dal Chelsea tramite Fenerbahce, ora il direttore sportivo Giuseppe Marotta pensa a rinforzare il centrocampo con obiettivi direttamente dalla Terra d'Albione. Non solo Emerson Palmieri per quanto riguarda la fascia, i nerazzurri sotto consiglio di Antonio Conte guardano al Tottenham di Josè Mourinho.



OBIETTIVI NDOMBELE' E SISSOKO, SOGNO KANTE' - In casa Spurs infatti sta per arrivare Pierre-Emile Højbjerg dal Southampton e a dire addio, dopo solo un anno, potrebbe essere Tanguy Ndombelé, classe 1996 che non si è mai integrato a Londra dopo l'arrivo dal Lione e ai ferri corti con il tecnico portoghese. Non solo, gli occhi sono puntati anche su un vecchio pallino come Moussa Sissoko, non più giovanissimo ma da sempre apprezzato in casa Inter: operazioni costose, ma il Corriere dello Sport riporta che potrebbero essere inserite negli affari contropartite tecniche gradite a Mou, come Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, non considerati più incedibili. Anche se il sogno di Conte rimane N'Golo Kanté del Chelsea, il cui prezzo però non è inferiore ai 60 milioni di euro.