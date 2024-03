Inter, occhi su un difensore a zero: l'ha appena eliminata dalla Champions e piace anche alla Juventus

31 minuti fa



Nuovo obiettivo di mercato in casa Inter. Nel tentativo di svecchiare la retroguardia, i nerazzurri stanno pensando a Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid che ha da poco affrontato e battuto proprio la squadra di Inzaghi. Lo spagnolo andrà in scadenza di contratto in estate e ha fatto capire a Simeone di non voler rinnovare: si tratta dunque di un'occasione di mercato sulla quale Marotta e Ausilio stanno pensando di buttarsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.



IL PROFILO - Sul giocatore nelle scorse settimane è stato registrato un interesse anche da parte della Juve. Mancino, Hermoso è un centrale di sinistra, abile nella difesa a 4 ma soprattutto in quella a 3. Ha giocato anche da terzino e proviene dalle giovanili del Real Madrid. Sempre titolare nelle 8 gare stagionali dei madrileni in Champions League, vanta anche 5 presenze in nazionale. La curiosità è che il giocatore è ora ai box perché si è lesionato un muscolo proprio per esultare dopo aver vinto la sfida ai rigori contro l'Inter negli ottavi di finale.