L’Inter è alla ricerca di colpi alla "Bastoni", ovvero giovani talenti da lanciare con calma in prima squadra per farli diventare i pilastri del futuro. A tal proposito i nerazzurri vorrebbero chiudere a breve con il centrale difensivo dell'Empoli Mattia Viti, classe 2002 con all'attivo sette presenze nella massima serie: l'idea sarebbe quella di lasciare il giocatore in toscana in prestito per un po' di tempo e poi di richiamarlo alla base per affidargli le chiavi della difesa.