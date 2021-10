Alessandro Bastoni è stato il primo e finora unicoimportantead inizio estate per cementare un gruppo che si è meritato in campo, con la vittoria dello scudetto, prolungamenti ed adeguamenti. Cche, inevitabilmente vanno studiate e valutate anche in base a una situazione economica che non rimane di grande tranquillità, ma per cuiNel corso dell'ultima stagione e dell'ultima sessione di mercato,del flusso di denaro, la missione di contenimento dei costi è stata centrale nelle strategie dei dirigenti di Viale della Liberazione. Non solo cessioni importanti a livello di cartellini, ma anche lche ha favorito, o meglio favorirà, un percorso di calmierazione del debito schizzato a chiusura del bilancio al 30 giugno 2021 a -245 milioni. Un'opera importante, al punto cheLa risposta va analizzata più ad ampio raggio, pur tenendo in considerazione che qualche difficoltà, inevitabilmente, si presenterà.L'obiettivo è quello dibensì soltanto in parte. Gli aumenti dovranno essereporta alla naturale conclusione di altri accordi non più centrali come potrebbero essere quelli di(il più pagato fra i giocatori in scadenza). L'altra porta allache, pur non essendo titolari, sono comunque in cima all'elenoi più pagati della squadra: si tratta diche da soli, partendo dai circa 10 milioni lordi a testa, fornirebbero a Marotta e Ausilio il budget per accontentare le richieste di tutti i tesserati in odore di rinnovo. Nessuno sforzo fjuori budget e nessun rischio.