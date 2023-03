L’occasione di mercato chiama,può rispondere presente. Il nome (non) nuovo in casa nerazzurra per puntellare la mediana è quello di. Il centrocampista guineano del, classe ’95, si libererà a zero a fine stagione.Il destino diè già segnato: il centrocampista abbandonerà i Reds a fine stagione, di comune accordo con il club, per una nuova avventura alla scoperta dell’Europa. Spazio a nuove prospettive, che guardano anche in Italia e al mondo nerazzurro.Oggi, Keita torna di moda per un incrocio di situazioni favorevoli.Intanto, perché potrebbe arrivare a zero, in una soluzione che vedrebbe l’Inter riproporre il percorso fatto la scorsa estate con, messo sotto contratto gratis al termine dell’esperienza con la. Keita piace per qualità tecniche e duttilità in campo (può giocare da centrale, ma anche fare la mezzala) ed è stato proposto.Su tutti, Borussia Dortmund e Lipsia. Lo scoglio può essere rappresentato dall’ingaggio (al momento guadagna 7 milioni a stagione), ma il desiderio di cambiamento potrebbe dare una mano. I nerazzurri aspettano e tengono sotto controllo l’occasione.