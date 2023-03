Nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu gonfia il petto.



Tra i migliori centrocampisti d'Europa, da Pedri a De Bruyne passando per Casemiro e Modric, non viene quasi mai citato.

"Mi sento sottovalutato, non sono lontano da quei nomi, per come sono cresciuto mi vedo tra i top 5 in Europa nel mio ruolo".