Il futuro di Vecino non è ancora certo e l'Inter si muove sul mercato per regalare a Spalletti un altro centrocampista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che fa il punto della situazione.



“Attenzione poi a Vecino: l’uruguaiano non è certo della conferma, anche se l’interesse del Chelsea non ha avuto seguito. In caso di cessione dell’uruguaiano, a quel punto a Spalletti servirebbe un titolare. All’Inter è stato offerto Badelj, ma non interessa. Barella è invece ipotesi da non escludere: su di lui il Cagliari può ragionare con le modalità che piacciono ad Ausilio (prestito con diritto). Questione di incastri: un mese di mercato è una vita...”.