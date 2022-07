Quella di oggi sarà unache questa sera a Lugano potranno vivere lastagionale della squadra allenata da Simone Inzaghi in un test amichevole che, salvo sorprese, riproporrà il tandem Lukaku-Lautaro in attacco.e su cui, però, ci sono stati grossi dubbi legati al nuovo main sponsor.Tornano le classiche strisce nerazzurre, come ampiamente anticipato nei rendering dei progetti e sopra allo sbaffo della nike ci sarà la coccardina della Coppa Italia vinta quest'anno. Barella è stato il testimonial ufficiale scelto dalla società per la campagna di lancio, ma l'evento di oggi vedrà anche altri volti noti, non solo del campo ma anche dello spettacolo, dar vita allo show.Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono stati tanti però i dubbi del club sul nuovo accordo commerciale sottoscritto la scorsa stagione conche da quest'anno prenderà il posto di Socios.com (Inter fan token) sul petto dei nerazzurri.Il club è stato rassicurato che non ci sono problemi di liquidità e che tutto sarà pagato, per questo, salvo sorprese, DigitalBits comparirà sulle divise per questa stagione.