Come sempre accade in questi casi, entrambi i club hanno mandato degli osservatori a "spiare" i loro prossimi avversari. In questo sensoRispetto alla prima sfida di San Siro, l'Inter dovrebbe modificare solo una pedina:, con il conseguente accentramento al fianco di de Vrij di Skriniar, che all'andata si era adattato nel ruolo di terzino destro. Dopo il turno di riposo,, decisiva per quel 2-1 in rimonta.Il giovane argentino (classe 1998) era stato seguito con interesse anche dai nerazzurri quando giocava in patria nell'Estudiantes prima di trasferirsi a Londra. Foyth ha segnato la sua prima rete da professionista con un colpo di testa decisivo nella trasferta sul campo del Crystal Palace diprima della sosta, per poi debuttare in nazionale maggiore nell'amichevole vinta 2-0 contro il Messico. Senza dimenticare inell'ultimo successo dei nerazzurri in terra inglese: sempre a Londra, ma a Stamford Bridge contro il Chelsea di, futuro campione d'Inghilterra. Il 16 marzo 2010 decise un gol di. Lo stesso utilizzato ora sia da, sia da. Anche se ultimamente il tecnico argentino ha provato le varianti del 4-3-2-1 e del 4-3-1-2. In tal caso una contromossa intelligente sarebbe quella di