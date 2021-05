Oaktree Capital Management ha concesso un finanziamento da oltre 250 milioni di euro per l'Inter. Attraverso Great Horizon, la società controllata di Suning, che poi girerà i soldi nelle casse del club nerazzurro. Risolvendo così i problemi di liquidità più imminenti, in modo da poter rispettare tutte le scadenze per chiudere questa stagione e garantire l'iscrizione al prossimo campionato, pagando anche gli stipendi arretrati. A questo punto da domani in poi ogni giorno può essere quello buono per il confronto tra il presidente Steven Zhang e l'allenatore Antonio Conte, che chiede chiarezza prima di dissipare i dubbi sul proprio futuro a Milano.



IL GIALLO - Nel comunicato ufficiale si parla di "operazione di finanziamento a livello di azionariato". Eppure l'Inter ha poi fatto sapere che si tratta solamente di un prestito, smentendo che Oaktree abbia rilevato il 31,05% delle quote del club nerazzurro in mano a LionRock. La situazione attuale è questa, ma non è detto che non possa cambiare in futuro. Infatti Zhang dovrebbe ripagare questo finanziamento restituendo i soldi con gli interessi in più rate nel corso dei prossimi tre anni. Se non dovesse rispettare le scadenze, il presidente cinese perderebbe gradualmente una percentuale alla volta delle quote dell'Inter (non tutte insieme) date in pegno a favore degli statunitensi di Oaktree.