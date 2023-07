Era nell'aria da tempo ma ormai è solo questione di dettagli. André Onana sarà un giocatore del Manchester United del suo vecchio allenatore Erik Ten Hag. La trattativa è in chiusura dopo che i due club si erano avvicinati nelle ultime ore. L'accordo tra il portiere e gli inglesi è venuto da sé.



DATE E CIFRE - La richiesta dell'Inter era di 60 milioni, le offerte dello United erano giunte a 50. Si è arrivati al sì con un altro piccolo rilancio dei Red Devils grazie a dei bonus facilmente raggiungibili. Come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno 4 le tranche di pagamento mentre il contributo di solidarietà sarà diviso tra i club. Il camerunense farà le visite mediche tra lunedì e martedì ed è già passato a salutare i compagni con cui si era ritrovato alla Pinetina. Potrebbe partire con lo United già mercoledì per la tournée negli Stati Uniti.



INTER - Onana era arrivato all’Inter a zero e rappresenta una delle maggiori plusvalenze del club. Al suo posto i nerazzurri puntano su Yann Sommer, svizzero del Bayern che ha una clausola di 6 milioni. Una volta chiuso questo affare, l'Inter prenderà anche un secondo portiere. Si proverà un nuovo affondo per Trubin dello Shakhtar: i costi qui sono maggiori ma l'intenzione è di rifare da zero un reparto che grazie al super Onana della passata stagione ha contribuito alla scalata europea chiusa solo in finale dall'altro Manchester.