André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Sassuolo:



"Era importante vincere. Ho fiducia in questa squadra, siamo riusciti a eliminare il Barcellona e se crediamo in noi stessi possiamo andare lontano, fare qualsiasi cosa. Nazionale? Tutto è chiaro, ora sono concentrato sull'Inter, voglio pensare solo al mio club pur rimanendo sostenitore del Camerun, il mio paese. Idolo? Julio Cesar, ci ho parlato qua a Milano. Ma il ruolo è cambiato moltissimo negli anni, non mi posso ispirare ai portieri del passato. Continuo a guardare video del passato, questo sì".



HANDANOVIC - "Non ne devo parlare io, è una leggenda, tutti lo conoscono. Il nostro rapporto è ottimo, mi piace imparare da lui, mi aiuta tanto anche nello spogliatoio".