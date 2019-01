Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, anche il Barcellona è finito sulle tracce di Diego Godin. Il calciatore uruguaiano, che ha già detto no al rinnovo con l'Atletico Madrid, ha già un accordo per un biennale a 5,5 milioni a stagione con opzione per il terzo. Bisognerà capire se i catalani vorranno superare l'offerta per provare a convincere Godin.