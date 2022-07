. Dopo il naufragio dell'operazione Bremer, i tifosi dell'Inter si sono compattati attorno al centrale slovacco, pezzo pregiato a rischio cessione. La Curva Nord ha incontrato la società e chiesto rassicurazioni sulla permanenza dell'ex Samp, ma Marotta non è stato in grado di offrirne e questo lascia la porta aperta a una partenza, ovviamente a fronte di un'offerta davvero importante. Nel frattempo, però, è mutata anche la mappa degli interessamenti per il 37 nerazzurro.- Basta pensare al, che nelle scorse settimane aveva trattato apertamente con l'Inter non trovando tuttavia l'accordo economico con il club di viale della Liberazione. L'operazione Skriniar è andata per le lunghe, per questo i parigini con il passare del tempo hanno cominciato a valutare alternative. Prima Jules Koundé, diretto però al Chelsea. Più che una semplice idea, perché secondo L'Equipe, per un'operazione dai costi decisamente più bassi rispetto a quelli per Skriniar (poco più di 10 milioni di euro per strappare Mukiele ai tedeschi).- Per un PSG che si raffredda, c'è però un'altra pista che si riaccende ed è quella che porta al. Il club blaugrana, fresco degli arrivi di Raphinha e Lewandowski, è ancora alla ricerca di un difensore e una volta sfumato Koundé sta valutando un'altra serie di profili. E tra i nomi di Saliba, Gvardiol, Inigo Martinez e Roger Ibanes (Roma), riporta Jijantes FC, il più suggestivo è proprio quello di Skriniar. Un interessamento e nulla più finora, anche per i costi onerosi dell'eventuale operazione, ma la testimonianza dell'appeal del giocatore in Europa.