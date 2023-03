Nel mondo del calcio, si sa, le cose cambiano velocemente. Nella passata stagione, vero e proprio totem, era stata tra le cause del periodo d’appannamento post derby di cui i nerazzurri erano stati vittima. Un momento no che era combaciato con ilche, una volta passato, non si è più voltato indietro e ha trionfato portando a casa il diciannovesimo scudetto. Solo un anno dopo,. Complice un nuovo infortunio, Brozo è stato fuori a lungo ed è scalato indietro nelle gerarchie.- Che l’Inter ormai possa fare a meno di Brozovic è un fatto. Lo hanno dimostrato iGià a gennaio le strade dell’Inter e del suo capitano parevano potersi separare. L’ipotesi di unoè rimbalzata dalla Spagna ma non si è concretizzata. La partenza del croato però potrebbe essere solo rimandata. L’Inter ha necessità di monetizzare e,, i prescelti per una cessione più remunerativa possibile (da fare possibilmente entro il 30 giugno per sistemare il bilancio 2022-23) restano- È lain un momento delicato come quello del post sconfitta a Bologna una delle colpe imputate dalla società al croato. Che d’altronde non gli ha mai perdonato anche. Brozo si è fermato a più riprese per guai muscolari, al flessore e al polpaccio, e, come scrive la Gazzetta dello Sport, l’Insomma l'idillio tra le due parti è un ricordo del passato mentre è in atto la crisi del nono anno, quella che potrebbe portare al divorzio in estate.