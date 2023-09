La notizia in casaera nell'aria da tempo dato che gli accordi erano già stati trovati prima dall'allenatore durante la tourné in Giappone e poi ratificati dal suo agente Tullio Tinti nel corso di uno degli ultimi incontri in cui ha anche portato Audero in nerazzurro. Ora però è tutto ufficiale:FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025.