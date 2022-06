L'Inter ora spera addirittura in una vera e propria asta per l'addio sempre più probabile di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è conteso fra Chelsea e PSG, entrambe alla disperata ricerca di un centrale forte da inserire in rosa e il club nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, conta di sforare il tetto dei 70 milioni di valutazione.